В Ульяновске массажист приставал к школьнице во время сеанса

В Ульяновске массажист, домогавшийся школьницы, получил 8,5 лет колонии
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Ульяновске суд вынес обвинительный приговор массажисту, совершившему преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней школьницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 37-летний мужчина, работавший в одном из салонов красоты Засвияжского района, разместил объявление о поиске моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки массажных техник.

На объявление откликнулась 15-летняя школьница, во время сеанса массажист приставал к ребенку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8, 5 лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Мужчина пыталсь затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Ранее россиянин приставал к детям в парке и получил 13 лет колонии.

