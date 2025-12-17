Суд в Екатеринбурге арестовал правозащитницу Ларису Захарову

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал правозащитнице Ларисе Захаровой меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

Захарова, как и адвокат Роман Качанов (признан в РФ иностранным агентом), обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации»). Мера пресечения избрана до 15 февраля 2025 года.

Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если оно не будет обжаловано.

16 декабря стало известно, что в Екатеринбурге правоохранительные органы провели обыски у правозащитников Алексея Соколова и Ларисы Захаровой, а также у адвоката Романа Качанова.

Все они связаны с НКО «Правовая основа» и проектом «Правозащитники Урала». По информации источника «Ъ-Урал», фигурантов подозревают в том, что под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы они якобы осваивали грантовые средства Норвежского Хельсинкского комитета и Национального фонда в поддержку демократии, которые признаны в России нежелательными организациями.

