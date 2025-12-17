«Нет шарма»: «Зенит» сравнили с черствой булкой хлеба

Тренер Ташуев: «Зенит» стал более черствым, как булка хлеба

В петербургском «Зените» происходит «шараханье» из-за стартового состава, поэтому нарушаются взаимодействия внутри команды. Такое мнение высказал в комментарии «РБ Спорт» известный российский тренер Сергей Ташуев.

«Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Не знаю, что происходит внутри команды. Раньше сыгранность была лучше, в команде был Малком. Сейчас явного лидера в «Зените» нет. Малком являлся системообразующим футболистом, Педро сейчас еще молод», — отметил он.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

Ранее глава РПЛ заявил, что ужесточение лимита на легионеров не решит проблемы.