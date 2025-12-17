Российский боец вызволил из «плена» технику с помощью хитрого изобретения

Боец Вооруженных сил (ВС) РФ вызволил из украинского «плена» российскую технику с помощью хитрого изобретения. Об этом пишет RT.

По информации журналистов, один из дронов российской армии был фактически потерян после того, как застрял на позициях противника. Однако военнослужащему удалось вызволить «птичку», использовав самодельное приспособление.

Для этого он взял еще один беспилотник, к которому прикрепил веревку и клешню, напечатанную на 3D-принтере. Это позволило зацепить застрявший дрон и аккуратно вытащить его с вражеских позиций, не подвергая риску личный состав.

16 декабря в Минобороны России сообщили об уничтожении редкой техники в зоне спецоперации. По данным ведомства, российские войска поразили радиолокационную станцию (РЛС) RADA израильского производства, которая была на вооружении у ВСУ. Кроме того, ВС РФ за сутки ликвидировали 250 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град», 23 автомобиля, а также три склада материальных средств.

