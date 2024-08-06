В АТОР оценили возможную отмены системы «все включено» в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур заявил, что в турецких отелях нет предпосылок для отмены системы «все включено» (all inclusive). Его слова приводит «Звезда».

«Более того, все больше объектов размещения предлагают вариации с системой «все включено»»‎, — сказал он.

Мурадян отметил, что не представляет как данный формат можно законодательно запретить, так как он самостоятельно регулируется субъектами туристической отрасли Турции.

Ранее турецкий предприниматель Зафер Алкай заявил, что систему услуг для туристов «все включено» вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. Алкай отмечал, что большая часть еды из all inclusive уходит на утилизацию.

До этого президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу предложил частично пересмотреть формат «все включено». Он предложил рассмотреть формат «Плати по мере использования».

Ранее в АТОР рассказали об особенностях отелей «все включено» в ОАЭ.