Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АТОР оценили возможную отмены системы «все включено» в Турции

АТОР: предложение отменить систему «все включено» в Турции нереалистично

close
100%
Depositphotos

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур заявил, что в турецких отелях нет предпосылок для отмены системы «все включено» (all inclusive). Его слова приводит «Звезда».

«Более того, все больше объектов размещения предлагают вариации с системой «все включено»»‎, — сказал он.

Мурадян отметил, что не представляет как данный формат можно законодательно запретить, так как он самостоятельно регулируется субъектами туристической отрасли Турции.

Ранее турецкий предприниматель Зафер Алкай заявил, что систему услуг для туристов «все включено» вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. Алкай отмечал, что большая часть еды из all inclusive уходит на утилизацию.

До этого президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу предложил частично пересмотреть формат «все включено». Он предложил рассмотреть формат «Плати по мере использования».

Ранее в АТОР рассказали об особенностях отелей «все включено» в ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами