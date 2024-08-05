В Башкирии при взрыве на заводе погибли три человека

Трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории завода «Авангард» в башкирском Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительной информации, 5 августа на территории предприятия при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

1 августа сообщалось, что на заводе счетно-аналитических машин в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, пожар начался в подвале здания. Дым по вентиляции поднялся на шестой этаж, откуда уже вырвался наружу. Из здания были эвакуированы 40 человек.

До этого в пятиэтажном жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв газа. В результате взрыва возник пожар. Пострадали два человека, а восемь других жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Жилой дом частично выгорел, а также повреждены несущие конструкции и выбиты стекла в окнах некоторых квартир.

Ранее экстренные службы сообщили о «хлопке» в центре Москвы.