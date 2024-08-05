Россиянка рассказала, как жители Бангладеш празднуют свержение власти

В столице Бангладеш наступило затишье после массовых беспорядков, люди празднуют свержение власти. Об этом «Газете.Ru» рассказала россиянка Елена, которая находится в Дакке. По ее словам, днем в городе было «очень тревожно», женщина слышала стрельбу.

«Через переулок от нас была перестрелка. Сама не видела, но слышала выстрелы на протяжении нескольких часов. Вроде говорят, что в воздух стреляли, а как на самом деле было — не знаю. План эвакуации обсуждается как экстренный, в случае беспорядков. Нам настоятельно рекомендовали не покидать здание в течение нескольких дней. Насколько я знаю, аэропорт закрыт на данный момент. Мирное население не эвакуируется. Но многие остаются дома. Хотя очень много митингующих, и был сильный ажиотаж выйти на улицы и бороться за права», — поделилась Елена.

Несмотря на то, что на улицах стало спокойнее, женщина не рискует покидать свое место жительства. Елена отметила, что поступила рекомендация собрать самые необходимые вещи на случай, если придется эвакуироваться.

«Местные сейчас передвигаются довольно спокойно. Доставки осуществляются на дом по заказу онлайн, с оплатой наличными. В целом сейчас небольшое затишье. Люди воодушевлены тем, что режим свержен. Они полны энергии. Это немного беспокоит, так как толпа — это стихийное бедствие, не знаешь куда и как она пойдет. Но сейчас местные ликуют, фейерверки и шумные демонстрации время от времени слышны. Сама лично я на улицу не выхожу. Не рискую ни сегодня, ни завтра. Нам сказали собрать тревожный чемоданчик и сумку на случай, если нужно будет эвакуироваться. По одному сценарию: если сможем, то с собой взять чемодан, и в крайнем случае только с рюкзаком. Сказали не распаковывать и быть наготове, поскольку обстановка нестабильная», — добавила она.

Другой россиянин Тимур (имя изменено) в разговоре с «Газетой.Ru» также отметил, что выходить на улицу еще опасно.

«Плохо работает интернет. На улицу выходить еще опасно. В некоторых местах еще присутствуют столкновения с полицией, но их уже не так много. Мирному населению рекомендовано оставаться дома», — сказал он.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов против квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. Для подавления протестов была привлечена армия.

5 августа протестующие захватили официальную резиденцию премьер-министра Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала в Индию. По последним данным, она планирует попросить убежище в Великобритании.

В стране распустят парламент, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку Хасины. Соответствующее решение было принято президентом страны Шахабуддином Чуппу.

Ранее русская жительница Бангладеш заявила, что полиция не защищает людей во время протестов.