Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21

Количество пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 21, в их числе 10 детей. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.

В ведомстве добавили, что на данный момент в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, их них 5 детей.

До этого в пятницу минздрав региона сообщал, что при ЧП пострадали 20 человек. По последним данным МЧС России, пять человек погибло.

Утром 1 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирская в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате чего обрушился один из подъездов. По данным оперативных служб, взорвался газовый баллон. В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. СК России возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

Ранее появилось видео второго обрушения стены дома в Нижнем Тагиле.