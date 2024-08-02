СФ одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах

Совет Федерации одобрил закон, который обязует владельцев пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах с более десятитысячной аудиторией заявлять о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщает ТАСС.

Эти новые нормы дополнили законы «Об информации» и «О рекламе».

«Состав сведений и порядок их предоставления установит кабмин», — уточнили в сообщении.

РКН заведет перечень персональных страниц в соцсетях. Тем владельцам публичных каналов, которые не попадут в список, запретят собирать донаты и размещать рекламу. Речи о блокировке каналов без идентификации не идет, но их посты нельзя будет репостить.

С 1 января 2025 года закон дополнится нормой, что владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к анонимным персональным страницам.

В середине июля источник пояснил РИА Новости, что такая мера поможет уравнять между собой требования к операторам связи и требования к администраторам мессенджеров, заключающееся в верификации абонентов.

Ранее в РФ предложили обязать блогеров отдавать 5% от годового объема рекламы на соцпроекты.