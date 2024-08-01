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Мать арестованного в США Винника сообщила, что он еще в тюрьме

Мать заключенного в США россиянина Винника заявила, что он остается в тюрьме

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Alexandros Avramidis/Reuters

Александр Винник по-прежнему в тюрьме в США, у него нет никакой информации о возможном обмене американца Эвана Гершковича на российских заключенных. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила мать Винника Вера.

«Александр ничего не говорил, и он ничего не знает. Мы сейчас с ним разговаривали», — заявила она.

По словам Веры Винник, они разговаривали с сыном по телефону накануне вечером и в четверг утром. Она сообщила, что Винник в пятницу едет в суд на встречу с адвокатом.

До этого в СМИ появились сообщения о подготовке к возможному обмену заключенными между Россией и США.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением. Адвокаты считают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.

Ранее адвокат Винника заявил, что не может раскрыть местонахождение россиянина.

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