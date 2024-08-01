Дело покушавшегося на Прилепина агента СБУ будет направлено в суд

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело агента СБУ Александра Пермякова, совершившего покушение на писателя Захара Прилепина. Обвинительное заключение по делу утверждено Генпрокуратурой, сообщает «Коммерсантъ».

Пермяков обвиняется по целому «букету» статей Уголовного кодекса РФ, от совершения теракта и прохождения обучения террористической деятельности до подделки документов.

По версии следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, на Украине привлекли Пермякова к сотрудничеству, дав ему задание по ликвидации Захара Прилепина. Пермяков прошел диверсионную подготовку и приехал в Россию с документами на имя гражданина Казахстана.

Покушение было совершено 6 мая 2023 года с помощью противотанковой мины, взорванной под проезжавшим автомобилем Прилепина. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций.

«Коммерсантъ» пишет, что Пермяков «полностью признал свою вину, но совершенно не раскаялся». Ему грозит пожизненное заключение.

4 июля писатель Захар Прилепин получил орден Мужества в Кремле. Кроме того, ему вручили медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Ранее Прилепин возмутился, что россияне читают книги Брэдбери, Оруэлла и Кинга.