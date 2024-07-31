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В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши

В Московском зоопарке сообщили, что панда Катюша становится более активной

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У панды Катюши, которая живет в Московском зоопарке, все хорошо, она растет и становится более активной. Об этом kp.ru рассказала начальник отдела фауны Китая Московского зоопарка Ирина Овчинникова.

По ее словам, показатели ее роста в норме, она продолжает набирать массу.

«Вот сейчас весит уже 35,5 кг, она развивается, обучается. У нее появляются какие-то новые, постоянно меняющиеся взаимодействия с мамой. Она хорошо освоила уличный вольер и уже остаётся одна в нем, то есть уже нет тех мест, которых она бы боялась. Диндин (мать Катюши — Прим. ред.) ей доверяет. Она понимает, что детеныш потихоньку становится самостоятельным», — уточнила Овчинникова.

27 июля сообщалось, что в Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа. 30 июля Диндин исполнится семь лет, 31 июля Жуи будет восемь лет. Ранее праздник для них устраивали общий, но в этот раз именинников поздравят персонально. В рамках мероприятий планируется провести мастер-классы, гости зоопарка смогут приготовить пандам вкусные подарки.

Ранее Московский зоопарк показал, как панда Катюша плещется в уличном бассейне.

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