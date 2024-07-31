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В результате атаки ВСУ загорелось предприятие в Шебекино

Гладков: в результате удара ВСУ произошел пожар на предприятии в Шебекино

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по одному из расположенных в городе Шебекино предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате прямых попаданий снарядов на территории предприятия произошел пожар. Кроме того, загорелась кровля частного дома. Два пожарно-спасательных расчета оперативно ликвидировали возникшее возгорание.

Еще один снаряд упал во двор многоквартирного дома, в результате чего были посечены несколько автомобилей и повреждено домовое остекление. В частном домовладении была пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор.

Гладков отметил, что имеются повреждения на линии электропередачи. Из-за этого часть Шебекино временно остается без света.

По словам губернатора, городская администрация с утра проведет подомовой обход. После согласования с министерством обороны России оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий обстрелов.

До этого сообщалось, что жителей Шебекино в восьмой раз за сутки попросили спуститься в укрытия.

Ранее Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Шебекино из-за обстрелов.

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Обстрелы Белгородской области
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