Петербургская автомобилистка сбила школьника, ехавшего на велосипеде

В Петербурге 54-летняя женщина за рулем автомобиля сбила школьника-велосипедиста. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел возле одного из домов на Пулковском шоссе. Женщина на автомобиле Geely Coolray в зоне нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на 16-летнего ученика 11-го класса школы, который ехал на велосипеде.

В результате пострадавшего подростка госпитализировали. Врачи диагностировали у него ушибы предплечья и голеностопа. Его состояние оценили как средне тяжелое.

Отмечается, что водительница не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД в течение текущего года. По факту инцидента организована проверка, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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