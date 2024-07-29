Из-за аварии на железной дороге под Волгоградом изменены маршруты четырех поездов

Четыре пассажирских состава отправлены измененным маршрутом после схода поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Изменения коснулись маршрутов №354 Имеретинский Курорт — Пермь, №510 Новороссийск — Казань. №127 Красноярск — Адлер, №235 Тында — Анапа.

До этого стало известно, что после столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области в больницу доставлены 30 человек.

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Причиной катастрофы стало столкновение с КамАЗом, который выехал на пути, надеясь проскочить перед поездом на красный свет. Отмечалось, что КамАЗ оказался арестован ФССП. По сообщению РЖД, железная дорога в месте аварии хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

Ранее губернатор отправился на место аварии поезда в Волгоградской области.