В Волгоградской области один ребенок и 15 взрослых попали в больницу после ДТП с поездом

В РЖД сообщили о 16 госпитализированных пострадавших в аварии в Волгоградской области. Об этом представители организации сообщили в соцсетях.
После схода поезда госпитализировали 16 человек, среди них один ребенок, еще двое – проводники. О характере их травм не сообщается.
«Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира», – поделились в организации.
При необходимости, желающие могут обратиться на горячую линию, созданную для вопросов по аварии.
По данным Telegram-канала Mash, пострадавших направили в Котельниковскую ЦРБ. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после того, как столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших оценивается в выше ста. Машинист поезда и водитель грузовика выжили.
После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в Старом Осколе после аварии с рельсов сошел поезд.