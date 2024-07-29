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В Волгоградской области один ребенок и 15 взрослых попали в больницу после ДТП с поездом

РЖД: в Волгоградской области 16 человек госпитализировали после схода поезда

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Телеграм-канал «Baza»

В РЖД сообщили о 16 госпитализированных пострадавших в аварии в Волгоградской области. Об этом представители организации сообщили в соцсетях.

После схода поезда госпитализировали 16 человек, среди них один ребенок, еще двое – проводники. О характере их травм не сообщается.

«Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира», – поделились в организации.

При необходимости, желающие могут обратиться на горячую линию, созданную для вопросов по аварии.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавших направили в Котельниковскую ЦРБ. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту КазаньАдлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после того, как столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших оценивается в выше ста. Машинист поезда и водитель грузовика выжили.

После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Старом Осколе после аварии с рельсов сошел поезд.

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