На Украине призвали готовиться к введению «графиков включения света»

Мэр украинского города Днепра Борис Филатов призвал власти и жителей страны готовиться к введению «графиков включения света». Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Чиновник обратил внимание, что после начала отопительного сезона на Украине будет расти потребление электроэнергии. В результате это может стать большой проблемой, подчеркнул он.

«Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии», — добавил Филатов.

27 июля министерство энергетики Украины заявило, что в минувшие сутки властям страны пришлось запросить у Польши и Словакии аварийную помощь из-за дефицита мощностей в энергетической системе. По информации ведомства, иностранная помощь привлекалась в часы пикового потребления. При этом в период с 17:00 до 23:00 в государстве вводились графики отключения света.

До этого газета Financial Times сообщила, что из-за нехватки электричества жители Украины начали использовать батареи от автомобилей Tesla для питания своих домов. Из одной такой батареи можно сделать более 10 домашних аккумуляторов, выяснили журналисты.

Ранее жителей Житомирской области Украины обвинили в растрате электроэнергии.