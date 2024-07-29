Россиянам рассказали, что нельзя делать в Финогеев день, 29 июля

29 июля в православной церкви отмечается память святого Афиногена и девяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан. Есть приметы, что нельзя делать в этот день, пишет Горсайт.

В материале говорится, что на Руси в этот день существовали традиции, связанные с сельским хозяйством. Принято было ставить первый сжатый сноп в угол избы, рядом с иконами, чтобы зерно обрело целебные свойства и обеспечило хороший урожай.

29 июля — время полевых работ. Селяне выходили на поля и после трудового дня собирались вместе, чтобы петь песни. Несколько несжатых колосьев оставляли на поле как жертву Житному Деду, и их нельзя было трогать.

Считалось, что день следует провести в позитивном настроении, делясь радостью и счастьем с окружающими.

При этом не рекомендовалось гулять в лесу — там может находиться дух. Охота и рыбалка в этот день также не приветствуются. Стоит воздержаться от сбора грибов и ягод, рубки дров и криков в лесу.

Но при этом не стоит сидеть без дела — нужно работать до самого вечера.

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