Из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали более 30 человек

35 человек эвакуированы из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимовском водохранилище в Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

До этого в Карабашском округе Челябинской области был введен режим ЧС из-за прорыва дамбы.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров, которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения находятся четыре села.

До этого прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая. Ширина прорыва составляла около 10 метров, однако под напором воды он продолжает расширяться. Специалисты возвели временную насыпь в двух километрах от дамбы.

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