Ставший инвалидом по вине врача россиянин отсудил компенсацию

Житель Уссурийска, ставший инвалидом из-за неправильной диагностики, отсудил у врачей частной клиники 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю — ведомство помогло мужчине взыскать с медучреждения компенсацию.

Согласно материалам разбирательства, мужчина обратился в одну из частных городских клиник с жалобой на отсутствие чувствительности и онемением пальцев левой руки. Невролог медучреждения, осмотрев пациента, выписал ему лекарства и отправил лечиться домой. Позже состояние пациента ухудшилось, его забрали в больницу, где диагностировали ему ишемический инсульт.

В последствии экспертиза установила, что во время визита в частную клинику у мужчины был острый период заболевания, который врач-невролог не заметил. Мужчина не получил необходимую помощь, что привело к тяжким последствиям: он стал инвалидом и потерял трудоспособность.

Пациент обратился в суд с иском к клинике о компенсации морального вреда.

«Суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также штрафа в размере 250 тысяч рублей, в связи с оказанием медицинской услуги ненадлежащего качества», — рассказали в ФССП.

Мужчина получил выплату благодаря участию инспекторов ведомства.

Ранее россиянин потребовал 15 млн рублей с больницы, которую он обвинил в инвалидности сына.