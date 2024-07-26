Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставший инвалидом по вине врача россиянин отсудил компенсацию

Житель Уссурийска отсудил 750 тыс. рублей у клиники, где не распознали инсульт

close
100%
Shutterstock

Житель Уссурийска, ставший инвалидом из-за неправильной диагностики, отсудил у врачей частной клиники 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю — ведомство помогло мужчине взыскать с медучреждения компенсацию.

Согласно материалам разбирательства, мужчина обратился в одну из частных городских клиник с жалобой на отсутствие чувствительности и онемением пальцев левой руки. Невролог медучреждения, осмотрев пациента, выписал ему лекарства и отправил лечиться домой. Позже состояние пациента ухудшилось, его забрали в больницу, где диагностировали ему ишемический инсульт.

В последствии экспертиза установила, что во время визита в частную клинику у мужчины был острый период заболевания, который врач-невролог не заметил. Мужчина не получил необходимую помощь, что привело к тяжким последствиям: он стал инвалидом и потерял трудоспособность.

Пациент обратился в суд с иском к клинике о компенсации морального вреда.

«Суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также штрафа в размере 250 тысяч рублей, в связи с оказанием медицинской услуги ненадлежащего качества», — рассказали в ФССП.

Мужчина получил выплату благодаря участию инспекторов ведомства.

Ранее россиянин потребовал 15 млн рублей с больницы, которую он обвинил в инвалидности сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами