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Стала известна чистая прибыль связанного с Булгаковым комбината

Прибыль связанного с Булгаковым комбината в 2023 году составила 480 млн рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

По итогам 2023 года чистая прибыль «Грязинского пищевого комбината», фигурирующего в деле экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, составила почти 500 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

Так, чистая прибыль компании в прошлом году составила 479,2 млн руб. При этом годом ранее предприятие понесло убытки в размере 1,4 млн руб. Также в 2023 году выросла и выручка — 9,363 млрд руб. против 7,526 млрд руб. за отчетный период 2022 года.

Валовая прибыль комбината в 2023 году увеличилась в восемь раз. По итогам года она составила 739,9 млн руб. Прибыль до уплаты налогов выросла почти в 256 раз — до 602,3 млн руб.

26 июля Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. В задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел.

По данным СМИ, экс-замминистра помогал АО «Грязинский пищевой комбинат» выигрывать тендеры и поставлять в части некачественные продукты по завышенной стоимости. Он находился на посту замминистра обороны 14 лет и был снят с него всего через три дня после начала частичной мобилизации в 2022 году. Сейчас Булгаков находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее по месту проживания Булгакова прошли обыски.

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