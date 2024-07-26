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В России зафиксировали рекордный перегрев экономики

Глава ЦБ Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве экономики России

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

В первом полугодии 2024 года российская экономика испытала наибольший уровень перегрева за последние 16 лет, что сопоставимо с ситуацией перед кризисом 2008 года, сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, пишет ТАСС.

Набиуллина отметила, что в первой половине текущего года перегрев экономики поднялся до рекордных значений, что усугубило последствия экономического спада, во многом обусловленного внешними факторами.

«Это подчеркивает риски, связанные с возможным дальнейшим усилением перегрева, поэтому наша денежно-кредитная политика нацелена на сокращение разрыва в производстве и переход экономики к более сбалансированным темпам роста», — добавила она.

До этого Набиуллина сообщила, что увеличение пошлин на товары из недружественных стран не окажет значительного влияния на инфляцию в России.

Ранее в Центробанке заявили о первом за 10 лет перегреве экономики РФ.

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