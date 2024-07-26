Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расследование покушения на экс-офицера СБУ еще продолжается

Экс-офицер СБУ Прозоров заявил, что расследование покушения на него продолжается

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что расследование совершенного на него 12 апреля покушения еще продолжается, дело в суд не передано. Его слова передает РИА Новости.

«Знаю, что еще не закончено уголовное дело, в суд не передано. Задержано там больше двух человек. Работа там колоссальная ведется, честно говоря. Следаки (следователи), опера — респект им, отлично поработали. Но пока в суд дело не направили», — сказал он.

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Сейчас он в больнице, у него повреждены ноги и рука. Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

25 июля Прозоров заявил, что украинские кол-центры, промышляющие финансовым мошенничеством, также работают по вербовке россиян, которые затем совершают диверсии.

До этого Прозоров заявил, что страны НАТО отправляют своих офицеров на Украину, чтобы те получили важный для Североатлантического альянса боевой опыт в условиях современных боевых действий.

Ранее спецслужбы Украины заподозрили в вербовке российских наркоманов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами