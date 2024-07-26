Расследование покушения на экс-офицера СБУ еще продолжается

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что расследование совершенного на него 12 апреля покушения еще продолжается, дело в суд не передано. Его слова передает РИА Новости.

«Знаю, что еще не закончено уголовное дело, в суд не передано. Задержано там больше двух человек. Работа там колоссальная ведется, честно говоря. Следаки (следователи), опера — респект им, отлично поработали. Но пока в суд дело не направили», — сказал он.

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Сейчас он в больнице, у него повреждены ноги и рука. Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

25 июля Прозоров заявил, что украинские кол-центры, промышляющие финансовым мошенничеством, также работают по вербовке россиян, которые затем совершают диверсии.

До этого Прозоров заявил, что страны НАТО отправляют своих офицеров на Украину, чтобы те получили важный для Североатлантического альянса боевой опыт в условиях современных боевых действий.

Ранее спецслужбы Украины заподозрили в вербовке российских наркоманов.