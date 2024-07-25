Волонтеры «Чистой Арктики» провели уборку в поселке, где живут участники СВО

Волонтеры общественного экологического проекта «Чистая Арктика» провели уборку в военном поселке Спутник, где живут участники СВО. Об этом сообщили организаторы.

Только за день добровольцы собрали три тонны отходов, а очистка территории будет продолжаться неделю. К волонтерам присоединились также сами военные и семьи бойцов СВО.

«Поселок Спутник один из тех населенных пунктов, где мы активно реализуем наш стратегический план «На Севере – жить!» и план по реновации ЗАТО. Рад, что к нам подключились волонтеры федерального проекта «Чистая Арктика». Помогать семьям военнослужащих по всем направлениям — наша общая задача», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В прошлом году добровольцы работали в Спутнике полмесяца и собрали более 200 тонн отходов.

Кроме Спутника активисты проекта из Нижегородской, Владимирской, Псковской, Херсонской, Кемеровской областей и Красноярского края проведут уборки в ЗАТО «Печенга», на озере Каккуринъятви (соберут твердые бытовые и коммунальные отходы), реке Каккурийоки и традиционно приведут в порядок берега реки Колосйоки.

Цель проекта «Чистая Арктика» – очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период, с участием волонтеров не только из России, но и других стран. За 3 сезона убрано почти 12000 тонн отходов. Участие в проекте приняли 6000 тысяч волонтеров.