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Эксперт объяснил, как жарить шашлыки, чтобы не устроить пожар

Спасатель Бойко: делать шашлыки стоит только в специализированных местах

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чтобы избежать пожаров, шашлыки стоит готовить в специально оборудованных местах, где предусмотрены технические средства безопасности. Об этом в беседе с РИАМО напомнил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. Если все-таки появилось желание отправиться в лес, специалист рекомендует запастись водой и, желательно, огнетушителем.

«Важно подготовить площадку для того, чтобы там разводить тот же костер: убрать листья, сухостой. То есть нужно провести гигантскую работу для того, чтобы просто пожарить шашлыки. Поэтому, конечно же, нужно выбирать специально оборудованные места», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что перед уходом из леса важно залить костер водой и посыпать землей, чтобы угли не могли разлететься.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В июле в Псковской области мужчина попал в реанимацию, когда жарил шашлыки.

Инцидент произошел в деревне Добручи. Местный житель готовил мясо во дворе частного дома. Мужчина разводил огонь в мангале с помощью жидкости для розжига и случайно облился ею, на нем вспыхнула одежда.

Пострадавшего доставили в Сланцевскую межрайонную больницу с термическим ожогом 20–30% поверхности тела в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее две российские школьницы оказались в больнице после шашлыков с семьей.

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