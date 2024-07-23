В Омске школьница поссорилась с родителями, вышла из гостиницы и пропала

В Омске ищут подростка, который ушел из гостиницы без родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следователей, 15-летняя девушка приехала с родителями из Москвы и ушла из гостиницы, в которую они заселились днем 22 июля. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

«Приметы разыскиваемой: на вид 15 лет, телосложение среднее, рост 172 см. Волосы темно-русые, длинные, собраны в хвост. Глаза карие», – поделились в ведомстве.

По факту исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего и условия, в которых проживал подросток.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, у школьницы произошла ссора с родителями. В результате родители отправились гулять в парк, девушка ушла одна и к моменту выезда не вернулась.

В поисках задействованы полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы. Волонтеры продолжат искать школьницу ночью.

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