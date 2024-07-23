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Из-за непогоды в Сочи повреждены энергообъекты

Упавшие из-за ливней деревья и оползни повредили энергообъекты в Сочи

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Агентство «Москва»

В пресс-службе Сочинских электрических сетей заявили, что ливни, вызвавшие оползни и падения деревьев, локально повредили энергообъекты на территории трех поселков в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что в текущий момент энергетики ликвидируют последствия ливня, в результате которого в горной и предгорной местностях зафиксировали падения деревьев и сходы оползней.

Бригады специалистов убирают упавшие деревья и меняют поврежденные опоры ЛЭП в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза, говорится в публикации.

В Сочинских электрических сетях подчеркнули, что в текущий момент энергетики работают в усиленном режиме, на текущий момент обеспечена готовность 267 специалистов, 160 единиц спецтехники.

До этого мощный смерч появился над Черным морем у берегов Сочи.

На кадрах видно высокий столб, поднимающийся в небо. Видео сняли в микрорайоне Мамайка. Очевидцы сообщили, что уровень реки там резко поднялся. Из других районов Сочи поступали сообщения о затопленных дорогах, упавших деревьях и затрудненном автомобильном движении.

Ранее глава МЧС России назвал причину появления необычных природных явлений этим летом.

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