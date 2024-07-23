Четырехлетний мальчик попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье

В Подмосковье гадюка укусила четырехлетнего ребенка во время отдыха на даче. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, у мальчика сильно опухла нога, когда он вместе с семьей отдыхал на даче. Родители малолетнего поначалу подумали, что сын обо что-то укололся, однако позже все же решили обратиться к медикам за консультацией.

Врачи осмотрели ребенка и заключили, что две ранки на ноге мальчика — это укус гадюки. Малолетнему вкололи сыворотку от яда, в данный момент он идет на поправку.

До этого жительница Подмосковья хотела спасти гадюку, но в итоге оказалась в реанимации Пушкинской больницы в тяжелом состоянии после ее укуса. 43-летняя женщина увидела змею на заправке и решила отнести ее в лес, однако та укусила ее между большим и указательным пальцами. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки и снизить количество токсических веществ в организме, после чего ее перевели из реанимации в терапевтическое отделение.

Ранее пенсионер попал в больницу после встречи со змеей в Ленобласти.