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Законопроект о запрете УПЦ на Украине не включили в повестку дня Верховной рады

Законопроект о запрете УПЦ не включен в повестку дня Рады из-за нехватки голосов

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РИА «Новости»

Законопроект о запрете Украинской Православной церкви (УПЦ) не включили в повестку дня Верховной рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. Об этом сообщил народный депутат Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

По словам нардепа Ярослава Железняка, из-за этого некоторые депутаты анонсировали блокирование трибуны.

Согласно данным Шевченко, 22 июля глава комитета украинского парламента по гуманитарной политике Никита Потураев инициировал рассмотрение законопроекта на следующий день.

В октябре 2023-го Рада приняла закон в I чтении. Как сообщал Железняк, «за» запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов. «Против» — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.

Украинские власти начали массово закрывать церкви Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.

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