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Мигрант ранил ножом девушку рядом с ТЦ в Москве

В Москве мигрант ударил ножом девушку у ТЦ, мужчину задержали

В Москве вооруженный ножом мужчина напал на девушку, подозреваемого задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по столице.

Инцидент произошел 22 июля у торгового центра на юго-западе города. На опубликованных ведомством кадрах преступник подбегает к девушке и с силой наносит ей несколько ударов ножом в туловище.

«Свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку прохожие обратились за медицинской помощью и потерпевшая оперативно госпитализирована в одну из столичных больниц», — рассказали в СК.

В ведомстве уточняют мотив злоумышленника. Подозреваемого задержали — им оказался гражданин Киргизской Республики, 2001 года рождения. Мужчину доставили с следственный отдел, в ближайшее время правоохранители приступят к его допросу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее на востоке Москвы неизвестный подкрался к женщине и ударил ее по голове.

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