В Алуште начали постепенно включать электроэнергию после аварии

Специалисты энергетики обнаружили и локализовали повреждения на оборудовании, из-за которых была отключена высоковольтная подстанция города Алушты в Республике Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымэнерго».

«Аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей», — говорится в публикации.

До этого глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что из-за аварии на линии электропередачи за Ялтой весь город остался без света. По ее словам, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что причина отключения электричества произошла из-за повышенной нагрузки на сеть.

Позже гендиректор «Крымэнерго» Максим Шклярский заявил, что из-за технологического нарушения в сети 110 кВ была отключена высоковольтная подстанция. Прокуратура организовала проверку соблюдения прав граждан после аварии.

Ранее в Крыму начались веерные отключения электроэнергии.