Россиянка организовала в квартире нелегальный детский сад и отказалась пускать полицию

В Санкт-Петербурге местная жительница пожаловалась на нелегальный детский сад, который няня якобы организовала у себя в квартире. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на женщину, которая водила своих детей в импровизированный сад.

Петербурженка рассказала, что собралась забрать своих дошкольников из «учреждения», так как заподозрила, что воспитательница поднимала на них руку. После этого, как утверждает потерпевшая, ей отказались возвращать депозит и личные вещи. Тогда женщина вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители не смогли попасть в квартиру, где якобы организован сад. По данным СМИ, женщина не пустила полицию домой и заявила, что все дети, которые находятся в помещении, ее. Один из детей заявительницы на момент приезда был в квартире няни. Женщина отпустила ребенка, но с полицейским на контакт не пошла.

Ранее жительница Подмосковья пожаловалась, что воспитатель детского сада издевалась над ее дочерью.