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В Краснодарском крае разыскивают подозреваемого в убийстве ветерана СВО

МВД сообщило о поисках 29-летнего подозреваемого в убийстве в Краснодарском крае

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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае разыскивают 29-летнего Альберта Анушавановича Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. Об этом рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, убийство произошло 14 июня.

«В ходе конфликта между несколькими гражданами, который произошел в ночное время возле караоке-бара, злоумышленник нанес ножевое ранение бывшему участнику СВО, после чего скрылся», — сообщает Волк.

Спасти раненого не удалось.

По данным пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, руководитель следственного управления Андрей Маслов поручил принять все необходимые меры для установления местонахождения злоумышленника и поставил ход расследования уголовного дела на контроль.

До этого в Калуге СК организовал проверку после незаконного увольнения участника СВО.

Ранее в Москве участника СВО оштрафовали за татуировку с нацисткой символикой.

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