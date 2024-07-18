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Политолог назвал ограничения на работу для мигрантов борьбой с теневым наймом

Политолог Ухов: ограничения для работы мигрантов – борьба с нелегалами

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вводимые в регионах ограничения на работу для мигрантов в некоторых сферах помогут бороться с нелегалами и серыми схемами, заявил в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Сфера услуг наиболее опасна и коррупциогенна. Она представляет большой простор для внедрения серых схем и теневого найма», — написал политолог.

По мнению Ухова, региональные власти начали осознавать риски, исходящие от неконтролируемой и нелегальной миграции.

«Практика ограничений также способствует другому важному процессу – недопущению демпинга на рынке труда со стороны недобросовестных работодателей», — добавил политолог.

Напомним, с 22 сентября 2024 года в Краснодарском крае мигранты не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, а также наниматься помощниками в домашних хозяйствах.

В Томской области, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур, с 1 ноября мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в производстве продуктов питания и готовых блюд, розничной торговле (в специализированных и неспециализированных магазинах, а также телекоммуникационным оборудованием), перевозке пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере по подбору персонала, обеспечении безопасности, общем, среднем профессиональном и высшем образовании, физкультуре и спорте.

В Челябинской области с 19 ноября мигрантам запретят работать в оптовой и розничной торговле, ремонтировать автотранспортные средства и мотоциклы, работать в гостиницах и предприятиях общественного питания, осуществлять деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, наниматься в домашние хозяйства наемными работниками, а также работать в частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

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