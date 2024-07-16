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В ЯНАО мужчина переехал голову родственника на снегоходе

В ЯНАО мужчину арестовали за то, что он переехал голову человека на снегоходе

В ЯНАО ссора родственников закончилась причинением серьезных телесных повреждений. Об этом сообщает управление СК РФ.

Инцидент произошел в селе Нори Надымского района. По версии следствия, в феврале текущего года мужчины ехали на снегоходе, но в какой-то момент между ними произошел словесный конфликт, который позже перерос в драку.

Один из мужчин схватился за нож и нанес родственнику удар в шею. После этого россиянин совершил наезд снегоходом в область головы пострадавшего. Позже на место приехали медики, но спасти молодого человека не смогли.

«Следствием установлено, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения», – поделились в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под стражей. Следователи провели все необходимые мероприятия и установили обстоятельства. Материалы направили в суд.

Ранее в Новосибирске автобус переехал пенсионерке ноги.

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