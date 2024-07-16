Под Новороссийском ликвидировали открытое горение

Специалисты ликвидировали открытое горение на территории Абраусского заказника под Новороссийском, где с 14 июля разгорелся лесной пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой лесопожарный центр.

Накануне возгорание локализовали на площади 62 га.

«Открытого горения уже нет, происходит процесс тления», — отметили в ведомстве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске.

Трава и лесной массив в районе хутора Дюрсо загорелись 14 июля. Позже огонь распространился на территорию туристической базы «Голубая волна». На этом фоне в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. При этом в какой-то момент возгорание возникло и на территории баз отдыха «Фрегат», «Романтик» и «Моряк». В связи с оперативной обстановкой власти Новороссийска решили ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о пострадавших в результате лесного пожара.