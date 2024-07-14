«Кричали «помогите»: соседка рассказала о спасении троих детей из горящей квартиры в Златоусте

Жители Златоуста Челябинской области помогли соседке спасти троих детей из горящей квартиры. Как рассказала «Газете.Ru» одна из соседок Наталья (имя изменено), мать сбрасывала детей из окна пятого этажа, внизу люди ловили их с помощью одеяла. По словам Натальи, жильцы также пытались самостоятельно взломать дверь горящей квартиры до приезда сотрудников МЧС.

«Я, муж и мой сын увидели в соседнем доме дым. Женщина и дети кричали «помогите». Мы прибежали к дому, начали звонить в домофон, стучать по окнам, двери долго не открывали. Когда открыли дверь, муж и сын поднялись на пятый этаж, там мужчина пытался взломать дверь — у него не получилось. Я стояла внизу, вызвала пожарных и скорую. Затем увидела, как с подоконника свисает ребенок. Прибежали мужчина и женщина, соседка с третьего этажа дала нам одеяла. Мы их растянули, стали кричать, чтобы мать кидала детей по одному. В итоге поймали всех. Мать тоже хотела прыгнуть, но мы ей сказали не делать этого из-за большого веса. Затем приехали сотрудники МЧС, открыли дверь, и вывели женщину на воздух. У нее была паника, надышалась гарью», — сказала она.

По словам Натальи, двое детей были в «нормальном» состоянии, один из них надышался гарью. Она отметила, что сотрудники МЧС приехали, когда детей уже вытащили из горящей квартиры.

«У всех была сильная паника, в особенности у меня — было очень страшно за детей. Пожар потушили, детей передали медикам: двое в нормальном состоянии, третий надышался гарью, их увезла скорая. Сотрудники приехали, когда дети уже были на земле», — пояснила она.

Как сообщили в МЧС, в момент возгорания в квартире на пятом этаже находились женщина и ее трое детей в возрасте от четырех до шести лет. Заметив пожар, они попытались выйти на лестничную площадку через входную дверь. Но матери с детьми не удалось открыть дверь из-за заклинившего замка. По данным ведомства, после этого жительница пошла на «отчаянный поступок» и по очереди спускала детей из окна на одеяло, расстеленное очевидцами.

Ранее в Пермском крае мать спасла из горящего дома четверых детей.