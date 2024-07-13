В выходные температура воды в водоемах Москвы будет почти как в Черном море

Температура в московских водоемах 13 и 14 июля прогреется до +25°C. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды в Москве просто замечательная, +23-25°C», — сказал он.

Вильфанд отметил, что температура воды Черного моря не сильно отличается от водоемов Москвы: в Анапе — +23°C, в Геленджике — +26°C, а в Туапсе и Сочи — +27°C. По его словам, такие температуры бывают нечасто даже в августе.

«Август — самый теплый месяц Черного моря. Температура на черноморском побережье существенно опережает свое климатическое развитие», — пояснил он.

Высокие температуры также фиксируют и в Крыму. На побережье Евпатории — +25°C, а в Феодосии и Ялте — +27°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до конца этой недели в Москве будет жарко. По его словам, такая погода в столице будет преобладать весь июль, температура воздуха будет понижаться только во время дождей. Пока на температуре осадки не отразились, но в ближайшее время связанные с холодным фронтом дожди немного снизят жару.

Ранее в четырех регионах РФ из-за жары начались проблемы с электроснабжением.