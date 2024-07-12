Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Артема Кригера

Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Sota (признано в РФ иностранным агентом).Vision Артема Кригера по делу об «участии в ФБК» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Заседание прошло в закрытом режиме, в зал пустили только адвоката. Апелляцию должны были рассмотреть ещё 10 июля, но заседание задержалось на четыре часа, после чего адвоката Кригера обвинили в его срыве.

Журналисту вменяют участие в экстремистском сообществе из-за связей с ФБК, его арестовали до 18 августа.

В апреле в Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова по аналогичному делу об участии в экстремистском сообществе. По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото и видео для публикации на YouTube канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК). В июне суд подтвердил законность его ареста.

Ранее «Газета.Ru» подсчитала, сколько СМИ заблокировали в России за 10 лет.