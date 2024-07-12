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В России сняли видеоролик о мигрантах как о примере крепкой семьи

Власти Сургута сняли социальный ролик о семье мигрантов из Киргизии

Власти Сургута сняли видеоролик про семью мигрантов из Киргизии в рамках проекта «Одна семья». Видео опубликовано в Telegram-канале администрации города.

В ролике говорится, что семья не забывает своих традиций и принимает участие в жизни общества. В мини-фильме семья Шайланбаевых преподносится в качестве большой и крепкой семьи.

Комментарии под записью скрыты, но при этом большинство пользователей поставили под видео «палец вниз».

9 июля председатель политического объединения Леонид Слуцкий заявил, что в ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие в получении фальшивых документов мигрантам и тех, кто реализует соответствующие запросы.

До этого Слуцкий сказал, что мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку и прививать российские ценности. Лидер ЛДПР отметил, что иностранцы едут на заработки в Россию, а потом перевозят свои семьи, которые плохо понимают по-русски.

Ранее в России начали рассматривать новые правила въезда для семей нетрудоустроенных мигрантов.

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