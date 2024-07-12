ФАС завела дело на российскую компанию, скопировавшую упаковку печенья Oreo

Компания — производитель печенья «Умка» попала под антимонопольное разбирательство из-за почти идеальной схожести дизайна ее упаковки с коробкой печенья Oreo. Информация об этом появилась на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ФАС обратился производитель Oreo, который также владеет брендами Milka, Alpen Gold и многими другими. Компания пожаловалась на копирование дизайна ее упаковки предприятием, выпускающим печенье «Умка».

«Сходство заключалось в цветовом оформлении наименования товара и упаковки в целом, взаимном расположении элементов и имитации слогана», — отмечается пресс-служба ФАС.

Антимонопольщики провели проверку и подтвердили, что действия владельца «Умки» могут создать о нем ложное впечатление и испортить репутацию производителю Oreo. Заведено дело по предполагаемому нарушению закона о защите конкуренции.

До этого ФАС раскрыла в России преступный сговор среди продавцов наушников. С 2023 по 2024 год участники картеля синхронизировали повышение цен, следили за соблюдением договоренностей и обсуждали меры в отношении тех, кто не поддерживал картель.

Ранее ФАС сообщила, что проверит информацию о подорожании муки в РФ.