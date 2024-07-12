Ночи в Москве снова потеплеют

В выходные ночи в Москве снова станут теплее, достигнув 18℃, а в Подмосковье — 20℃, однако они не достигнут уровня «египетских ночей», которые были на прошлой неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.

На прошлой неделе ночные температуры в Москве не опускались ниже 24℃, что синоптик охарактеризовал как «египетские ночи», отметив их опасность из-за плохого восстановления организма человека при высоких температурах.

«Температура начнет постепенно повышаться и ночью. Если в пятницу ночью еще будет комфортно с минимальными значениями 13...16℃, то в субботу она поднимется до 15...17℃, а в воскресенье — до 16℃ в Москве и до 15...20℃ в области. Тем не менее это не будет так жарко, как на прошлой неделе, когда температура достигала 23...25℃», — пояснил Вильфанд.

Специалист отметил, что потепление связано с перемещением антициклона на восток, что приводит к тому, что Москва попадает в его теплый сектор.

Днем в пятницу будет 25...30℃, затем температура повысится на 2℃ благодаря потоку теплых воздушных масс, что добавит этот эффект, добавил Вильфанд.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.