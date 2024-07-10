Исполнительным директором Союза предприятий печатной индустрии стал Валентин Смоляков

Издательская индустрия имеет большое значение для рынка медиа коммуникаций. Об этом заявил Валентин Смоляков, избранный на должность исполнительного директора Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП), сообщает пресс-служба организации.

Решение о его избрании и присоединении ГИПП к пулу ассоциаций, оперативное управление которыми осуществляет объединенная исполнительная дирекция, было принято единогласно на общем собрании членов организации. По мнению его участников, такое решение позволит придать новый импульс развитию этого отраслевого объединения.

Смоляков отметил, что цифровизация расширила возможности традиционных СМИ, а также вывела их аудитории за рамки офлайна.

«Одна из наших задач — расширять и диверсифицировать межотраслевое сотрудничество с участием издателей печатных и онлайновых медиа. Для решения этих задач в СППИ ГИПП появятся принципиально новые структурные подразделения», — сказал он.

По словам Смолякова, они будут аккумулировать экспертизу в разных сегментах рынка, обеспечивать его участников актуальной информацией и аналитикой, проводить исследования, выпускать индустриальные продукты, работающие на ускорение развития отрасли.

В правление СППИ ГИПП заявили о планах сформировать отраслевые комитеты и комиссии по ключевым проблемам и направлениям: меры господдержки издательской деятельности; бумага и полиграфия; розничное распространение и подписка; региональные, детские издания; цифровая трансформация и новые технологии; образование и переподготовка кадров, и другие.

Президент СППИ ГИПП Алексей Иванов рассказал, что издательский бизнес в целом, и принт в частности, как никогда показывают свою значимость и важность.

«Я очень рад, что Смоляков принял наше приглашение. У гильдии есть очень много перспектив и в тоже время достаточно проблем. Что бы не упустить первое, и справится со вторым, нам нужны ресурсы и экспертиза. Уверен, что тот импульс, который даст исполнительная дирекция, крайне своевременен и необходим для нашей ассоциации и всей отрасли», — отметил он.

Напомним, в Гильдию издателей периодической печати на данный момент входит порядка 200 компаний, 150 из которых — региональные.