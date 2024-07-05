Россиянин, устроивший налет на банк по приказу мошенников, предстанет перед судом

В Тюменской области будут судить мужчину, который по приказу мошенников устроил налет на банк с ружьем. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, расследование уголовного дела в отношении россиянина 1972 года рождения завершено. Материалы направлены в Казанский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу. При этом расследование мошенничества, которое было совершенно по отношению к мужчине, продолжается.

Инцидент произошел 12 марта текущего года. Мужчина вооружился ружьем, пришел в офис банка и направил оружие на сотрудницу финансовой организации, которая нажала тревожную кнопку и убежала. Налетчик тем временем проник в служебное помещение и украл 3,3 млн рублей. Позже выяснилось, что россиянин совершил преступление, следуя инструкциям мошенников.

Ранее пенсионерка позволила мошенникам себя запугать и лишилась 3 млн рублей.