Российские школьники отправятся на космодром «Восточный»

В России стартовал второй сезон конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная». В этот раз победители конкурса отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный», сообщили организаторы.

Проект, направленный на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится при поддержке Минобрнауки России.

В основе конкурса – тематические треки: «Цифровые технологии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Агробиотехнологии», «Новые источники энергии», «Гуманитарный микс».

У каждого трека конкурса будет свой наставник — ведущий молодой ученый, а также стратегический партнер – компания, лидирующая в области науки или производства. Финал пройдет осенью этого года в Москве. 16 победителей отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный».

В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 21 августа 2024 года.