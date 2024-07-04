В Подмосковье ликвидировали открытое горение на площадке с паллетами

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на площадке с деревянными паллетами в поселке Новоивановское, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в заявлении.

Пожар в поселке Новоивановское начался днем 4 июля. Огонь охватил деревянные паллеты, частный дом и обшивку стоящего рядом торгового центра.

Как рассказали в МЧС РФ, изначально площадь возгорания составила 1,1 тыс. квадратных метров. Однако позже пламя распространилось на площади 1,6 тыс. квадратных метров.

Всего к тушению пожара были привлечены 60 сотрудников экстренных служб и 15 единиц специальной техники. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. При этом причина возгорания пока неизвестна.

3 июля в городе Березовский в Свердловской области загорелся склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Площадь пожара составила две тыс. квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы более 20 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее на складе готовой продукции в Иркутской области произошел пожар площадью шесть тыс. квадратных метров.