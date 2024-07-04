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В Дагестане у десяти детей из футбольной команды обнаружили отравление

В Дербенте отравились десять детей из футбольной команды

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Shutterstock

На Кавказе десять детей попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает управление Минздрава по Дагестану.

В Дербенте участники спортивной команды попали в больницу с симптомами рвоты. До этого они провели в дороге к месту, где должны были проводиться соревнования.

После оказания необходимой помощи, семь человек отпустили домой. Еще троих планируют выписать завтра.

«В больнице взяты все пробы, источник заражения устанавливается», – поделились в минздраве региона.

В ведомстве напомнили о том, что в летнее время стоит особенно внимательно подходить к гигиене рук, хорошо мыть овощи и фрукты, пить только кипяченую и бутилированную воду.

До этого в Приангарье более 30 человек отравились готовой едой, среди них восемь детей. Все они покупали еду в одной точке общепита. В отношении организации составлен протокол о временном запрете деятельности.

Ранее роспотребнадзор закрыл кафе в Братске, где произошло массовое отравление.

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