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Названы регионы России, где в июле ожидается самая сложная ситуация с пожарами

Пожарный эксперт Куксин: в июле ситуация с пожарами в России сильно усугубится

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Пресс-служба Авиалесоохраны

Жаркая погода в июле скажется на пожарной обстановке в России, для некоторых населенных пунктов появится серьезная угроза, предупредил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Уже сейчас очень трудно приходится в регионах Сибири и Дальнего Востока, отметил он в беседе с НСН.

«Самая непростая ситуация в Якутии, Забайкальском крае, Амурской области и Хабаровском крае. Якутия – это традиционно проблемный по пожарам регион, так как жаркое лето, люди оставляют костры, добавляются пожары от молний. У нас есть прогнозы о жаркой и сухой погоде, поэтому ситуация будет заметно ухудшаться», — предупредил Куксин.

Ключевая опасность, по его словам, состоит в том, что порядка 50% всех лесных пожаров не тушатся по экономическим причинам. Жаркий, засушливый июль на этом фоне поставит многие населенные пункты под угрозу – речь идет о регионах, где было принято отказаться от тушения пожаров.

Ситуацию на европейской территории России эксперт тоже оценил как тревожную, однако добавил, что здесь к решению проблемы подключено больше людей, техники. Пожарную опасность это не уменьшает, причем не от самого факта жары, так как от воздуха температурой в 35 градусов ничего не вспыхнет, подчеркнул специалист. Таким образом, по-прежнему главной причиной пожаров остаются люди – их окурки, мусор, костры. Это происходит в девяти случаев из десяти.

«Здесь как раз ситуация в меньшей степени зависит от погоды, а больше от поведения людей. Сейчас риски здесь снижаются эффективно», — заключил эксперт.

Напомним, на сегодняшний день в России уже тушат 301 лесной пожар в 16 регионах. Режим ЧС объявлен в пяти субъектах России, включая Якутию, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Бурятию и Иркутскую область. Особый противопожарный режим действует в 51 регионе.

Ранее ученые выяснили, как изменилось количество мощных природных пожаров в мире за 20 лет.

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