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Россиянам назвали три главных подвоха системы «все включено»

Турэксперт Сапронова: при системе «все включено» с туриста могут содрать деньги

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Depositphotos

Система «все включено» считается выгодной и наиболее удобной для туристов. Однако после отдыха в таком формате можно получить большой счет с требованием оплаты дополнительных услуг, предупредила эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова. В беседе с RuNews24 она назвала три главные подвоха, которые могут привести к лишним тратам.

Тур с системой «все включено» обычно достаточно доступен по цене из-за отсутствия разнообразия блюд. При этом отдыхающие пробуют деликатесы, необычные блюда и напитки, алкоголь, не зная, что они не включены в счет – их придется оплачивать отдельно.

«Поэтому, если турист рассчитывает на качественные коктейли и другие спиртные напитки, покупать такой тур нет смысла, — отметила специалист. — В день приезда нужно уточнить, требует ли дополнительной оплаты мини-бар. Как правило, он тоже за дополнительную плату».

Вторая статья расходов – это парковка и хранение багажа. По словам Сапроновой, чаще всего эти услуги требуют доплаты, особенно если отдыхающих много. Обычно обходится это недорого, однако все равно важно, что туристы могут не знать об этом, подчеркнула эксперт.

Третьим подвохом, требующим доплаты, она назвала отмену бронирования. Зачастую за это следуют штрафы, поэтому такой вариант развития событий нужно предусматривать заранее, подчеркнула Сапронова.

В заключение эксперт подчеркнула, что из-за туров «все включено» путешественники проводят слишком много времени в отеле. При желании много гулять по городу, посещать аутентичные кафе и рестораны лучше отказаться от такого формата отдыха, заключила она.

Ранее стало известно, что отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено».

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