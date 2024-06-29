В России официально открыты около двух тысяч пляжей

Из двух тысяч пляжей, официально признанных в России пригодными для купания, 850 находятся в Крыму и Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

В 2024 году санитарно-эпидемиологические заключения о пригодности для купания получили от Роспотребнадзора более двух тысяч пляжей. Четыреста из них расположены в Крыму и 450 — в Краснодарском крае. К ним относятся как общедоступные пляжи, так и пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и профилакториев и т.д.

28 июня сообщалось, что лидером среди внутренних направлений для отдыха в июле стал Сочи, куда было куплено 12,90% всех билетов. Средняя стоимость билета туда-обратно составляет 27 тысяч рублей.

На втором месте оказалась Москва с 9,56% купленных билетов (средняя стоимость билета туда-обратно 17 тысяч 900 рублей), на третьем — Петербург, куда отправится 8,94% россиян (билеты в среднем обойдутся в 19 тысяч 400 рублей).

Ранее россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск.